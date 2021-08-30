Итоги WorldSkills и новый учебный год: основные темы оперативки с Радием Хабировым

Сборная Башкортостана заняла второе место по итогам Национального чемпионата WorldSkills и разделила позиции с командой Санкт-Петербурга. Первое место по итогам медального зачета и с учетом позиции региона в рейтинге по 700-балльной шкале – у Татарстана, а третье – у Московской области. Абсолютным чемпионом первенства признана сборная Москвы. По итогам соревнований Радий Хабиров ввел персональную ответственность министров за подготовку к будущим этапам чемпионата. Об этом глава Башкортостана объявил на оперативном совещании в правительстве. О начале нового учебного года, критике ремонта подъездов, росте зарплат в регионе и других важных заявлениях.
Чемпионат «Молодые профессионалы» – теперь уже не только история, но и хороший задел на будущее. В общекомандном зачете Башкортостан занял второе место, поднявшись сразу на 6 позиций. С победителями соревнований и представителями колледжей в ближайшее время встретится глава Башкортостана. Радий Хабиров поручил перечислить призовые уже на этой неделе. Победители от Башкортостана получат по 100 тысяч рублей, призеры – по 50 тысяч рублей. Такую же сумму получат наставники. Радий Хабиров подчеркнул, что республика получила не только бизнес-наследие и высокотехнологичное оборудование, но и новых молодых специалистов.
Новый учебный год в школах также обсудили на совещании. Дети с хроническими заболеваниями, которые могут вызвать осложнения в случае заражения COVID-19, по заявлению их родителей могут быть переведены на дистанционный режим. Эту меру можно будет применять по желанию родителей в первые три недели учебного года. Таковы рекомендации Минздрава Башкортостана.
Ремонт подъездов глава Башкортостана раскритиковал. Радий Хабиров пригрозил увольнениями ответственным за выполнение программы. Он поручил Контрольному управлению и Контрольно-счетной палате республики провести проверки.
Башкортостан уже получил 1 млн 414 тысяч доз вакцины от коронавируса. По данным Минздрава, первым компонентом привиты более 1,150 млн человек и вторым – почти 985 тысяч. Радий Хабиров поручил наращивать темпы прививочной кампании. На оперативном совещании в правительстве были озвучены и некоторые экономические показатели. Индекс промпроизводства составил 103,5%, оборот розничной торговли в январе-июле увеличился на 11,3%. Впервые в Башкортостане уровень зарплат превысил 40 тысяч рублей.