Итоги WorldSkills и новый учебный год: основные темы оперативки с Радием Хабировым

Сборная Башкортостана заняла второе место по итогам Национального чемпионата WorldSkills и разделила позиции с командой Санкт-Петербурга. Первое место по итогам медального зачета и с учетом позиции региона в рейтинге по 700-балльной шкале – у Татарстана, а третье – у Московской области. Абсолютным чемпионом первенства признана сборная Москвы. По итогам соревнований Радий Хабиров ввел персональную ответственность министров за подготовку к будущим этапам чемпионата. Об этом глава Башкортостана объявил на оперативном совещании в правительстве. О начале нового учебного года, критике ремонта подъездов, росте зарплат в регионе и других важных заявлениях.

Чемпионат «Молодые профессионалы» – теперь уже не только история, но и хороший задел на будущее. В общекомандном зачете Башкортостан занял второе место, поднявшись сразу на 6 позиций. С победителями соревнований и представителями колледжей в ближайшее время встретится глава Башкортостана. Радий Хабиров поручил перечислить призовые уже на этой неделе. Победители от Башкортостана получат по 100 тысяч рублей, призеры – по 50 тысяч рублей. Такую же сумму получат наставники. Радий Хабиров подчеркнул, что республика получила не только бизнес-наследие и высокотехнологичное оборудование, но и новых молодых специалистов.

Давайте проведем большое совещание, и я хочу предложить каждому министру, здесь сидящему, чтобы вы персонально начали заниматься, чтобы вы выбрали ребят, которые есть и которые подают надежду, на следующий этап чемпионата России, чтобы вы за этот год создали им условия. Каждый министр должен понимать, знать в лицо этих ребят, которые в следующем году, подготовленные, обутые, одетые, с обмундированием, мотивированные, пойдут и будут защищать честь Башкортостана. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Чемпионат позволит существенно – на 70 процентов – обновить материально-техническую базу наших профтехколледжей. Около 5 тысяч единиц оборудования передадут в училища республики, где появится 200 новых мастерских. Рустам Муратов, первый заместитель премьер-министра правительства, министр экономического развития Республики Башкортостан

Новый учебный год в школах также обсудили на совещании. Дети с хроническими заболеваниями, которые могут вызвать осложнения в случае заражения COVID-19, по заявлению их родителей могут быть переведены на дистанционный режим. Эту меру можно будет применять по желанию родителей в первые три недели учебного года. Таковы рекомендации Минздрава Башкортостана.

Совместно с Минздравом разработали перечень заболеваний не только для детей, но и для педагогов, которым мы рекомендуем первые 2-3 недели – инкубационный период – провести на дистанционке. Всех обеспечим необходимыми гаджетами, чтобы они не выпадали из учебного процесса и не были вычеркнуты из школьной жизни. Айбулат Хажин, министр образования и науки Республики Башкортостан

Ремонт подъездов глава Башкортостана раскритиковал. Радий Хабиров пригрозил увольнениями ответственным за выполнение программы. Он поручил Контрольному управлению и Контрольно-счетной палате республики провести проверки.

Я жду глубокого анализа и разбора с предложениями и кадровыми решениями. Ещё раз говорю: не работайте с теми, кто не умеет всё делать качественно. Тем более что деньги мы за это платим немалые. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан