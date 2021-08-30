В Башкирии средняя зарплата впервые превысила 40 тысяч рублей

Рост экономики в Башкирии опережает рост экономики в других регионах. Сейчас благоприятная конъюнктура сложилась. Рост промышленного производства показывает и общие экономические показатели. И вот зарплаты как следствие этого роста демонстрируют в том числе и уверенность работодателя в завтрашнем дне. То есть собственники бизнеса, руководство предприятий смотрят с оптимизмом в будущий день, видят макроэкономические показатели. И зарплаты тоже являются следствием вот этого оптимизма.

Владимир Барабаш, председатель Совета при Главе Республики Башкортостан по правам человека и развитию гражданского общества