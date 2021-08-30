В Башкирии средняя зарплата впервые превысила 40 тысяч рублей

Рост зарплат в Башкортостане свидетельствует о восстановлении экономики, говорят эксперты. На оперативном совещании Радий Хабиров сообщил о росте среднемесячного уровня зарплаты за январь-июнь текущего года. Она составила 40 236 рублей.

В СПЧ отметили, что, несмотря на кризис и пандемию, удалось в ручном режиме сохранить экономику республики. Это и обеспечило рост показателей. При этом по России большинство регионов такую динамику показать не смогли.

Рост экономики в Башкирии опережает рост экономики в других регионах. Сейчас благоприятная конъюнктура сложилась. Рост промышленного производства показывает и общие экономические показатели. И вот зарплаты как следствие этого роста демонстрируют в том числе и уверенность работодателя в завтрашнем дне. То есть собственники бизнеса, руководство предприятий смотрят с оптимизмом в будущий день, видят макроэкономические показатели. И зарплаты тоже являются следствием вот этого оптимизма.    

Владимир Барабаш, председатель Совета при Главе Республики Башкортостан по правам человека и развитию гражданского общества
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За 40 тысяч рублей средняя заработная плата в Башкортостане перевалила впервые, и это важный показатель, отметил глава республики. Радий Хабиров также подчеркнул, что всё же большое количество жителей региона получают ниже этой суммы. Вопросы об уровне зарплат будут обсуждаться с действующими и потенциальными инвесторами. В ежегодном рейтинге АСИ регион занял лидирующие позиции, крупный бизнес заинтересован в открытии своих предприятий в Башкортостане. Это уже привело к снижению уровня безработицы даже в условиях пандемии.

Если посмотреть структуру, то этот рост прежде всего связан с такими базовыми отраслями, как сельское хозяйство, строительство, обрабатывающее производство. По сравнению с прошедшим годом средняя заработная плата к июню-июлю выросла более чем на 8%. И, безусловно, это результат и активизации промышленности: промышленный рост составляет около 3,5%. Это результат тех инвестиций, которые были осуществлены в прошлом году, в этом году.

Денис Чувилин, заведующий кафедрой Уфимского филиала Финансового университета при Правительстве России

С начала года у нас прошло не одно крупное федеральное мероприятие, которые, безусловно, спровоцировали оживление в экономической среде, рост деловой активности. И это привело к созданию новых рабочих мест и росту доходов в первую очередь в малом и среднем бизнесе. Подтверждение тому, что рабочие места были созданы – можно посмотреть статистику по безработице в этот же период, и вы увидите, что она немного снизилась.  

Гузель Биглова, проректор БАГСУ при Главе Республики Башкортостан
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