В Башкирии средняя зарплата впервые превысила 40 тысяч рублей

Рост зарплат в Башкортостане свидетельствует о
восстановлении экономики, говорят эксперты. На оперативном совещании Радий
Хабиров сообщил о росте среднемесячного уровня зарплаты за январь-июнь текущего
года. Она составила 40 236 рублей.
В СПЧ отметили, что, несмотря на кризис и пандемию, удалось
в ручном режиме сохранить экономику республики. Это и обеспечило рост
показателей. При этом по России большинство регионов такую динамику показать не
смогли.
Рост экономики в Башкирии опережает рост экономики в
других регионах. Сейчас благоприятная конъюнктура сложилась. Рост промышленного
производства показывает и общие экономические показатели. И вот зарплаты как
следствие этого роста демонстрируют в том числе и уверенность работодателя в
завтрашнем дне. То есть собственники бизнеса, руководство предприятий смотрят с
оптимизмом в будущий день, видят макроэкономические показатели. И зарплаты тоже
являются следствием вот этого оптимизма. Владимир Барабаш, председатель Совета при Главе Республики Башкортостан по правам человека и развитию гражданского общества
За 40 тысяч рублей средняя заработная плата в
Башкортостане перевалила впервые, и это важный показатель, отметил глава
республики. Радий Хабиров также подчеркнул, что всё же большое количество
жителей региона получают ниже этой суммы. Вопросы об уровне зарплат будут
обсуждаться с действующими и потенциальными инвесторами. В ежегодном рейтинге
АСИ регион занял лидирующие позиции, крупный бизнес заинтересован в открытии
своих предприятий в Башкортостане. Это уже привело к снижению уровня
безработицы даже в условиях пандемии.
Если посмотреть структуру, то этот рост прежде всего
связан с такими базовыми отраслями, как сельское хозяйство, строительство,
обрабатывающее производство. По сравнению с прошедшим годом средняя заработная
плата к июню-июлю выросла более чем на 8%. И, безусловно, это результат и
активизации промышленности: промышленный рост составляет около 3,5%. Это
результат тех инвестиций, которые были осуществлены в прошлом году, в этом
году.Денис Чувилин, заведующий кафедрой Уфимского филиала Финансового университета при Правительстве России
С начала года у нас прошло не одно крупное федеральное мероприятие,
которые, безусловно, спровоцировали оживление в экономической среде, рост
деловой активности. И это привело к созданию новых рабочих мест и росту доходов
в первую очередь в малом и среднем бизнесе. Подтверждение тому, что рабочие
места были созданы – можно посмотреть статистику по безработице в этот же
период, и вы увидите, что она немного снизилась. Гузель Биглова, проректор БАГСУ при Главе Республики Башкортостан