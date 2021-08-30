«Добрая была, доверчивая»: знакомые рассказали о девочке, изнасилованной и убитой в Башкирии

На два месяца в СИЗО. В Бирске суд арестовал двух подозреваемых в жестоком изнасиловании и убийстве 15-летней девушки. Школьница пропала после дня рождения подруги. В правоохранительные органы обратилась её мама. Тело подростка с признаками насильственной нашли лишь спустя сутки в лесу, возле села Питяково. На личный контроль расследование убийства взяла прокуратура.

Примерная ученица, гордость школы и старшая дочь в семье. 15-летняя Аня училась на одни пятёрки, мечтала стать педагогом. О девушке сельчане говорят только хорошее, вспоминая её как спокойного и домашнего ребенка.

Хорошая девчонка была, спокойная, общительная. Никогда не грубила. Не сказать, что гулящая – ничего такого сказать не могу. Ольга Байназова, местная жительница

Она очень добрая была, доверчивая. Маленький мальчик, например, ей расскажет, что его обижают, она верит. Алёна Десяткина, подруга погибшей

Чего не скажешь парнях, подозреваемых в убийстве школьницы: оба с криминальным прошлым, привлекались за употребление и распространение наркотиков. Со своими убийцами девушка познакомилась на дне рождения подруги в селе Питяково. Один из них предложил продолжить празднование в его доме. Отмечали до поздней ночи.

Вот только попасть домой 15-летней школьнице в тот роковой вечер было не суждено. Ее тело на следующий день нашли в лесополосе. На кадрах, которые опубликовал Следственный комитет, один из подозреваемых буднично и спокойно рассказывает о том, как насиловали, убивали, а затем прятали тело.

– Скажите, что вас сподвигло на этот поступок? – Я ничего не делал.

Уже в зале суда молодой человек решил поменять свои показания и уйти в отказ.

Под тяжестью собранных доказательств задержанные сознались в содеянном, в настоящее время с ними проведены первоначальные следственные действия и предъявлено обвинение. Следователями назначен комплекс судебных экспертиз, допрашиваются свидетели, устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений, а также причины и условия, способствовавшие их совершению. Евгений Каневский, старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Республике Башкортостан