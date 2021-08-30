«Добрая была, доверчивая»: знакомые рассказали о девочке, изнасилованной и убитой в Башкирии

На два месяца в СИЗО. В Бирске суд арестовал двух подозреваемых в жестоком изнасиловании и убийстве 15-летней девушки. Школьница пропала после дня рождения подруги. В правоохранительные органы обратилась её мама. Тело подростка с признаками насильственной нашли лишь спустя сутки в лесу, возле села Питяково. На личный контроль расследование убийства взяла прокуратура.
Примерная ученица, гордость школы и старшая дочь в семье. 15-летняя Аня училась на одни пятёрки, мечтала стать педагогом. О девушке сельчане говорят только хорошее, вспоминая её как спокойного и домашнего ребенка.
Чего не скажешь парнях, подозреваемых в убийстве школьницы: оба с криминальным прошлым, привлекались за употребление и распространение наркотиков. Со своими убийцами девушка познакомилась на дне рождения подруги в селе Питяково. Один из них предложил продолжить празднование в его доме. Отмечали до поздней ночи.
Вот только попасть домой 15-летней школьнице в тот роковой вечер было не суждено. Ее тело на следующий день нашли в лесополосе. На кадрах, которые опубликовал Следственный комитет, один из подозреваемых буднично и спокойно рассказывает о том, как насиловали, убивали, а затем прятали тело.
Уже в зале суда молодой человек решил поменять свои показания и уйти в отказ.
15-летнюю девушку похоронили в эти выходные на кладбище в родной деревне. Молодым людям уже предъявлено обвинение. В ближайшие два месяца подозреваемые проведут в СИЗО.