В Уфе мать выпавших из окна детей объяснила, почему они остались без присмотра

Полицейские проводят проверку по факту выпадения из окна ребенка. По данным МВД Башкортостана, дети в возрасте 3 лет и 11 месяцев играли у открытого окна квартиры, расположенной на первом этаже дома по улице Пекинской.

Мама в это время спала. Девочка в какой-то момент не удержалась и выпала из окна, а вот ее младший братик избежал падения – вовремя подоспел прохожий, который сумел его поймать. После медицинского осмотра несовершеннолетние отпущены домой, их жизни ничего не угрожает, сообщает пресс-служба МВД.