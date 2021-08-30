В Башкирии начали производить мебель из пластикового мусора

Мусорная реформа в действии. В Башкирии запустили первый в регионе экологический цех. В здании бывшего консервного завода в Подымалово производят продукцию из песка и пластика.

В одном из цехов бывшего Подымаловского консервного завода теперь производят экологичную прочную мебель. Так, например, скамейка, сделанная из песка и пластика, весит целых 150 килограммов. Делают здесь все: от скамеек и урн до заборов. В ход идут даже крышки от бутылок для питьевой воды.

Помимо всего, что можно найти в свободном доступе, дробленое сырье нужно покупать. Ведь специального аппарата, который бы размельчал большие предметы на мелкие детали, у завода нет. После обработки материала в бетономешалке конструкция попадает под пресс. Там она проводит до 15 минут. Далее на столе усадки, где вещь уже остывает, ей придают форму. После остаются лишь декорационные работы. Иными словами, уже отслужившие вещи попадают на вторичную обработку. Экозавод – своеобразная реализация мусорной реформы.

Сколько свалок у нас на обочинах дорог – это уму непостижимо. Вывозят мусор даже не на свалку, а возле обочины просто выкидывают. Эдуард Самигуллин, работник предприятия «Умная среда Башкирии»

Идея создать первый в республике экозавод у предпринимателя Вадима Нуркаева возникла спонтанно.

Мы с моим приятелем были на рыбалке. Увидели, как мимо нас проплывали баллоны, пакеты, что для нас неприемлемо, потому что мы мусор за собой убираем. Вадим Нуркаев, руководитель предприятия «Умная среда Башкирии»

А после купил уже действующее предприятие и оборудование. Экозавод запущен с апреля. Работают в основном на заказ. Планы у предприятия большие – не только увеличить количество подобных заводов в районах и городах республики, но и, например, запустить производство дренажных систем, которые используются при благоустройстве парков и улиц. Экологичная конструкция, говорит Вадим, будет стоить в три раза дешевле обычной.

Данная вещь будет и надежнее и лучше, чем те, которые используются сейчас, аналоги. В них используется бетон, чугунная крышка сверху. Все равно под воздействием воды он будет разрушаться, а эта простоит вечность. Вадим Нуркаев, руководитель предприятия «Умная среда Башкирии»