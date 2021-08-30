Паралимпийский рекорд: путь Богдана Мозгового из Уфы к золоту Игр в Токио

Пловец из Башкортостана завоевал золотую медаль на Паралимпийских играх в Токио. Уфимец Богдан Мозговой стал лучшим на дистанции 100 метров на спине. Мозговой преодолел ее за 1 минуту 1,65 секунды, установив новый паралимпийский рекорд.
Почти 150 медалей различного достоинства, и совсем скоро к ним прибавится еще одна. Самая долгожданная – золотая, олимпийская награда.
После финиша Богдан сразу напишет родителям, не донца веря в произошедшее. Российский спортсмен стал лучшим на дистанции 100 метров на спине, установив новый паралимпийский рекорд. Еще раньше на чемпионате Европы в Португалии Богдан побил мировой рекорд. Он должен был поехать на Игры в Рио, но тогда сборную не пустили на соревнования из-за скандала с допингом.
Родители отдали мальчика в плавание, когда ему было всего 4,5 года. И угадали. У Богдана все сразу стало получаться. Спина и кроль стали его любимыми дисциплинами. А дальше сработал тандем спортсмен – тренер. Сергей Трухачев поверил в Богдана чуть ли не с первого занятия.
В семье Мозговых растет еще один спортсмен. Ярослав занимается хоккеем в спортшколе «Салават Юлаев». И не скрывает своей радости и гордости за успех старшего брата. Но переживания в семье Мозговых еще не заканчиваются. 3 сентября в Токио Богдан снова выйдет на плавательную дорожку. Он выступит в командных соревнованиях и постарается снова стать лучшим.