Паралимпийский рекорд: путь Богдана Мозгового из Уфы к золоту Игр в Токио

Пловец из Башкортостана завоевал золотую медаль на Паралимпийских играх в Токио. Уфимец Богдан Мозговой стал лучшим на дистанции 100 метров на спине. Мозговой преодолел ее за 1 минуту 1,65 секунды, установив новый паралимпийский рекорд.

Почти 150 медалей различного достоинства, и совсем скоро к ним прибавится еще одна. Самая долгожданная – золотая, олимпийская награда.

Если честно, я даже не помню, как мы смотрели заплыв, потому что переживали, бегали по кругу, держали кулачки, а потом уже кричали и плакали от радости. Раиса Низамова, мама Богдана Мозгового

После финиша Богдан сразу напишет родителям, не донца веря в произошедшее. Российский спортсмен стал лучшим на дистанции 100 метров на спине, установив новый паралимпийский рекорд. Еще раньше на чемпионате Европы в Португалии Богдан побил мировой рекорд. Он должен был поехать на Игры в Рио, но тогда сборную не пустили на соревнования из-за скандала с допингом.

Наверное, эти 5 лет его закалили, и поэтому он поставил теперь уже паралимпийский рекорд. Олег Мозговой, папа Богдана Мозгового

Родители отдали мальчика в плавание, когда ему было всего 4,5 года. И угадали. У Богдана все сразу стало получаться. Спина и кроль стали его любимыми дисциплинами. А дальше сработал тандем спортсмен – тренер. Сергей Трухачев поверил в Богдана чуть ли не с первого занятия.

У нас с ним доверительные отношения, и если он плохо себя чувствует или у него что-то не получается, он этого не скрывает, и мы меняем тренировочное задание. Сергей Трухачев, тренер сборной России по плаванию среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата