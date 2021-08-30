В Башкирии политические партии ведут предвыборную агитацию

До выборов в Государственную Думу остается меньше трех недель. Политические партии и кандидаты активно ведут агитационную работу. Через СМИ, листовки и личные встречи они знакомят жителей с предвыборной программой. В этом году выборы продлятся 3 дня – такое решение было принято, чтобы избежать массового скопления избирателей.

Региональные коммунисты обсуждают стратегию партии на личных встречах. В Городской совет КПРФ выдвинула 45 представителей. 6 кандидатов по одномандатным округам и столько же по партийному списку в Госдуму. В коридоре штаба готовые листовки, газеты в качестве агитматериала. С жителями члены партии общаются прямо во дворах.

Силами наших активистов много сделано. Предстоит еще больше. Самое ответственное время. Мы знаем и чувствуем поддержку нашего населения, наших избирателей. Поэтому проводим предвыборную агитацию активно. Юнир Кутлугужин, первый секретарь Башкирского Рескома КПРФ

Специальный автобус от либерал-демократов. Помощь на колесах отправилась в районы и города республики. Представители партии ЛДПР на местах оказали юридическую и консультативную помощь будущим избирателям. Раздали памятные подарки и обсудили волнующие вопросы: тарифы ЖКХ, вывоз мусора, ремонт домов и благоустройство территории.

Нашу Республику Башкортостан посетил спецавтобус ЛДПР, который приехал из Москвы. Мы пообщались совместно с нашими депутатами, активистами с жителями республики. Узнали о проблемах, которые у них есть. Будем работать, помогать. И, конечно, рассказали о грядущих выборах в Госдуму. Иван Сухарев, депутат Государственной Думы

Региональное отделение партии «Единая России» готовится к выборам в Горсовет, Государственную Думу и в Госсобрание республики. 300 агитационных баннеров и 35 электронных экранов задействовано в качестве агитматериала по республике, половина из них – в Уфе.

27 августа справедливороссы выступили во Владивостоке на Восточном медиафоруме «Левый поворот». Сегодня в Москве состоялось совещание предвыборного штаба партии. Одним из вопросов встречи стала работа наблюдателей от партии на выборах 19 сентября в рамках проекта «Справедливый наблюдатель».

Мы хотим, чтобы Российская Федерация стала социальным государством. А для этого нужен левый поворот. Когда впереди в качестве главной цели будет человек и мерилом всего будет человек, вот тогда будет другая жизнь. Сергей Миронов, руководитель фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе