В Башкирии политические партии ведут предвыборную агитацию

До выборов в Государственную Думу остается меньше трех недель. Политические партии и кандидаты активно ведут агитационную работу. Через СМИ, листовки и личные встречи они знакомят жителей с предвыборной программой. В этом году выборы продлятся 3 дня – такое решение было принято, чтобы избежать массового скопления избирателей.
Региональные коммунисты обсуждают стратегию партии на личных встречах. В Городской совет КПРФ выдвинула 45 представителей. 6 кандидатов по одномандатным округам и столько же по партийному списку в Госдуму. В коридоре штаба готовые листовки, газеты в качестве агитматериала. С жителями члены партии общаются прямо во дворах.
Специальный автобус от либерал-демократов. Помощь на колесах отправилась в районы и города республики. Представители партии ЛДПР на местах оказали юридическую и консультативную помощь будущим избирателям. Раздали памятные подарки и обсудили волнующие вопросы: тарифы ЖКХ, вывоз мусора, ремонт домов и благоустройство территории.
Региональное отделение партии «Единая России» готовится к выборам в Горсовет, Государственную Думу и в Госсобрание республики. 300 агитационных баннеров и 35 электронных экранов задействовано в качестве агитматериала по республике, половина из них – в Уфе.
27 августа справедливороссы выступили во Владивостоке на Восточном медиафоруме «Левый поворот». Сегодня в Москве состоялось совещание предвыборного штаба партии. Одним из вопросов встречи стала работа наблюдателей от партии на выборах 19 сентября в рамках проекта «Справедливый наблюдатель».
Нынешние выборы будут проводиться сразу три дня – с 17 по 19 сентября. Жители будут избирать депутатов Госдумы, Госсобрания, а также органов местного самоуправления. Кроме общественных наблюдателей, за ходом голосования будут следить 1315 камер.