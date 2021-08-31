В Башкирии волонтеры, участвующие в тушении лесных пожаров, получат господдержку

Меры поддержки волонтеров будут распространены на добровольцев, участвующих в тушении пожаров. Согласно законодательству, волонтеры имеют право на предоставление форменной и специальной одежды, оборудования, средств индивидуальной защиты, питания, помещения во временное пользование. Кроме того, им может предоставляться проезд до места назначения и обратно, страхование здоровья и жизни, психологическая помощь и реабилитация. Волонтерская деятельность поощряется в форме государственных и ведомственных наград, а также в рамках различных конкурсов и программ.