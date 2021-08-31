В Башкирии продолжают полыхать более 2500 га леса

МЧС по Башкирии опубликовало новую информацию о лесных пожарах.

Так, по состоянию на 08:00 31 августа, продолжают гореть 2513,6 га леса. При этом за сутки возникло три новых очага возгорания. Их общая площадь составила 4,5 га.

Новые очаги возгорания зафиксированы в Зилаирском, Хайбуллинском и Баймакском районах. Спасателям удалось ликвидировать два очага в Белорецком и Хайбуллинском районах.

Продолжают действовать четыре очага лесных пожаров, из которых удалось локализовать лишь два.