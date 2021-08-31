В Башкирии рассказали, как кумыс помогает восстановиться после коронавируса

Если вакцинация позволяет избежать сложных последствий коронавируса, то в реабилитации после болезни полезным будет кумыс. По словам врачей, национальный напиток богат витаминами и полезными элементами, которые запускают процессы, очищающие организм человека после принятия таблеток и антибиотиков. Врачи рекомендуют выпивать минимум три стакана кумыса в день.

После ковида кумыс не только можно, но и нужно пить, потому что благодаря своему составу он запускает в организме те процессы, которые нужны нам для реабилитации. После ковида нам важно восстановить сердечно-легочную систему и, конечно, придать сил самому пациенту. И кумыс нам в этом плане очень помогает. 

Ильдар Муратов, заместитель главного врача Зилаирской центральной районной больницы

Кумыс не заменяет собой полноценную реабилитацию, а дополняет ее. Специалисты также рекомендуют больше бывать на свежем воздухе, совершать пешие прогулки и не переутомляться. Процесс восстановления может занять до полугода и больше, в зависимости от тяжести перенесённого заболевания. Но ускорить реабилитацию кумыс однозначно помогает, считают жители села.

Фото №1 - В Башкирии рассказали, как кумыс помогает восстановиться после коронавируса

Уверен, кумыс помогает, 100%. И не только в плане восстановления пораженных лёгких. Лично это перестал чувствовать. От лекарств начинаешь чувствовать, где у тебя печень находится. А кумыс помог мне в этом деле очистить организм.

Владимир Скопинов, Директор детско-юношеской спортивной школы с. Зилаир

Мы живём в Башкирии и пьем кумыс. Я съездил в санаторий, попил кумыс. И после этого действительно считаю, что для легочных заболеваний он очень помогает. На самом деле я думаю, что мне кумыс однозначно помог.

Андрей Сухов, житель с. Зилаир
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