В Башкирии рассказали, как кумыс помогает восстановиться после коронавируса

После ковида кумыс не только можно, но и нужно пить, потому что благодаря своему составу он запускает в организме те процессы, которые нужны нам для реабилитации. После ковида нам важно восстановить сердечно-легочную систему и, конечно, придать сил самому пациенту. И кумыс нам в этом плане очень помогает.

Ильдар Муратов, заместитель главного врача Зилаирской центральной районной больницы