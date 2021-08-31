В Башкирии рассказали, как кумыс помогает восстановиться после коронавируса

Если вакцинация позволяет избежать сложных последствий коронавируса, то в реабилитации после болезни полезным будет кумыс. По словам врачей, национальный напиток богат витаминами и полезными элементами, которые запускают процессы, очищающие организм человека после принятия таблеток и антибиотиков. Врачи рекомендуют выпивать минимум три стакана кумыса в день.
Кумыс не заменяет собой полноценную реабилитацию, а дополняет ее. Специалисты также рекомендуют больше бывать на свежем воздухе, совершать пешие прогулки и не переутомляться. Процесс восстановления может занять до полугода и больше, в зависимости от тяжести перенесённого заболевания. Но ускорить реабилитацию кумыс однозначно помогает, считают жители села.