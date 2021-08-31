В Уфе проверили воду в реке Шугуровка после сообщения о «техногенной катастрофе»

В минувшие выходные в социальных сетях распространилась информация о «техногенной катастрофе». В сообщении говорилось, что в реке Шугуровка гибнет рыба из-за выброса загрязняющих веществ.
«Уфаводоканал» немедленно взял пробы воды на лабораторное исследование, которое показало, что превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в реке нет. Фенола, нефтепродуктов и других техногенных примесей в воде не обнаружено.
Администрация города отмечает, что распространителям «фейка» о техногенной катастрофе грозит штраф. Выяснилось, что подобное сообщение появляется на просторах интернета уже не первый раз. Сотрудники правоохранительных органов расследуют произошедшее.