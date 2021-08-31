В Уфе проверили воду в реке Шугуровка после сообщения о «техногенной катастрофе»

В минувшие выходные в социальных сетях распространилась информация о «техногенной катастрофе». В сообщении говорилось, что в реке Шугуровка гибнет рыба из-за выброса загрязняющих веществ.

«Уфаводоканал» немедленно взял пробы воды на лабораторное исследование, которое показало, что превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в реке нет. Фенола, нефтепродуктов и других техногенных примесей в воде не обнаружено.

Был немедленно начат учащенный отбор природной воды: в устье реки Шугуровка, в реке Уфа ниже по течению устья реки Шугуровка, в реке Уфа в районе Южного инфильтрационного водозабора. Также лабораториями предприятия проводится усиленный контроль качества холодной питьевой водопроводной воды. Питьевая вода города безопасна для уфимцев. представители «Уфаводоканала»