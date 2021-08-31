Радий Хабиров: Каждая победа – развитие нашей республики

Самый главный итог прошедшего чемпионата WorldSkills Russia – наша республика и команда научились побеждать. Мы, наконец-то, начали занимать первые-вторые места. У Башкортостана появляется потерянная в своё время идеология победителя. Это самое важное! Победы просто так не даются, а каждая из них – развитие нашей республики. В этот тренд нужно вцепиться и двигаться вперёд.

Радий Хабиров