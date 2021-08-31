Радий Хабиров: Каждая победа – развитие нашей республики

Накануне, 30 августа, в правительстве Башкирии прошло оперативное совещание, на котором подвели итоги прошедшего финала IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2021. Уфа первый раз принимала столь важное и масштабное мероприятие, но справилась хорошо.

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Команда участников из Башкирии заняла почётное второе место в медальном зачёте. Радий Хабиров отметил, что победители чемпионата получат по 100 тысяч рублей, а призёры и преподаватели — по 50 тысяч рублей. Сборную из Башкирии представляли 280 участников и 218 экспертов.

По словам главы региона, самым главным достижением WorldSkills в Уфе стало возвращение утерянной идеологии победителей.

Самый главный итог прошедшего чемпионата WorldSkills Russia – наша республика и команда научились побеждать. Мы, наконец-то, начали занимать первые-вторые места. У Башкортостана появляется потерянная в своё время идеология победителя. Это самое важное! Победы просто так не даются, а каждая из них – развитие нашей республики. В этот тренд нужно вцепиться и двигаться вперёд.

Радий Хабиров 

Фото: worldskills.ru

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