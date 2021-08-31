Радий Хабиров: Каждая победа – развитие нашей республики

Накануне, 30 августа, в правительстве Башкирии прошло оперативное совещание, на котором подвели итоги прошедшего финала IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2021. Уфа первый раз принимала столь важное и масштабное мероприятие, но справилась хорошо.
Команда участников из Башкирии заняла почётное второе место в медальном зачёте. Радий Хабиров отметил, что победители чемпионата получат по 100 тысяч рублей, а призёры и преподаватели — по 50 тысяч рублей. Сборную из Башкирии представляли 280 участников и 218 экспертов.
По словам главы региона, самым главным достижением WorldSkills в Уфе стало возвращение утерянной идеологии победителей.
Фото: worldskills.ru