В Уфе открыли инновационную площадку проекта госпитальных школ России «УчимЗнаем»

Она расположилась на базе Республиканской детской клинической больницы. Здесь ежегодно проходят лечение более 20 тысяч детей, каждый из которых нуждается не только в качественном лечении, но и в возможности развиваться, общаться и получать знания.

Поддержка образовательных устремлений детей, находящихся на длительном лечении, является важным фактором качества жизни в период болезни. Наряду с лечением способствует выздоровлению и социально-психологической реабилитации детей, их семей. Проект открывается по инициативе и при поддержке депутата Госсобрания Дениса Назарова.

Конечно, задача это не только образовательный аспект, чтобы ребята поддерживали, но и отвлечь деток от больничной атмосферы, от больничных стен, показывать, что рядом есть люди, которые их поддерживают. Чтобы это способствовало скорейшему выздоровлению. Денис Назаров, депутат Государственного Собрания Республики Башкортостан

Образовательный инновационный проект госпитальных школ России «УчимЗнаем» учрежден в 2014 году и нацелен на создание полноценной образовательной среды для тяжело и длительно болеющих детей при нахождении их в стационарах медицинских учреждений или при лечении на дому. Госпитальная школа в Уфе уже первого сентября откроет свои двери для 60 ребятишек, находящихся на длительном лечении в стационаре.