Житель Уфы избил знакомого и оставил его умирать на морозе

В Уфе вынесли приговор 36-летнему жителю города. Мужчину обвинили в зверском убийстве знакомого.
По версии следствия, в начале февраля этого года компания проводила вечер за распитием спиртных напитков. В один момент между обвиняемым и ещё одни гостем вспыхнул конфликт. Тогда уфимец жестоко избил оппонента, применил на нём удушающий приём и вывел несчастного на мороз.
Оставив избитого на улице, он просто вернулся в квартиру. Вскоре несчастный умер от полученных травм, а подозреваемый был задержан в тот же день.
Свою вину мужчина признал лишь частично. Суд учёл аморальный образ жизни погибшего, а также наличие у обвиняемого малолетнего ребёнка и проблем со здоровьем, и вынес приговор: 9 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.