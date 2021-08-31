Житель Уфы избил знакомого и оставил его умирать на морозе

В Уфе вынесли приговор 36-летнему жителю города. Мужчину обвинили в зверском убийстве знакомого.

По версии следствия, в начале февраля этого года компания проводила вечер за распитием спиртных напитков. В один момент между обвиняемым и ещё одни гостем вспыхнул конфликт. Тогда уфимец жестоко избил оппонента, применил на нём удушающий приём и вывел несчастного на мороз.

Оставив избитого на улице, он просто вернулся в квартиру. Вскоре несчастный умер от полученных травм, а подозреваемый был задержан в тот же день.