Женская сборная Башкирии по лапте готовится к Кубку России

На последнем чемпионате страны в этом виде спорта представители Башкортостана стали вторыми. Команда в сезоне обновилась почти наполовину.

Точное попадание по мячу – уже половина успеха. Дальше все зависит от скорости нападающих и внимательности защитников. Результаты лаптистов БГПУ давно стали визитной карточкой учебного заведения. Каждый год наши команды становятся призерами и победителями чемпионатов и первенств страны. Так, на последнем российском турнире сборная республики заняла второе место среди женских команд, пропустив вперед только представительниц Удмуртии.

Мужская и женская сборные республики полностью составлены из студентов, выпускников и тренерского состава вуза. Ильзира Шафикова будучи студенткой именно здесь познакомилась с лаптой. Теперь она сама тренирует у себя в дома в Кармаскалинском районе. Работает в местной спортшколе, где учит детей правилам и технике этой дисциплины.

Наравне со старожилами команды тренируется Дильбар Мухамадеева из Абзелиловского района. Девушка только что стала студенткой. Она еще не посетила ни одной лекции в университете, зато пришла на третью тренировку в лапте.

Учит побеждать своих игроков Александр Костарев – бессменный наставник сборной республики по лапте. В этом виде спорта он без малого тридцать лет. Раньше сам выступал за команду региона, теперь тренирует. Причем по собственной методике.