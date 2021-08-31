В Уфе родители детей-инвалидов просят помощи в восстановлении центра реабилитации

Родители детей-инвалидов просят помощи. В Уфе в этом году сгорел центр реабилитации и адаптации для особенных ребят. Он существует уже 30 лет и помог социализироваться десяткам мальчиков и девочек. Сейчас заниматься им негде. Собственных средств на восстановление центра не хватает.
Этот застенчивый молодой человек всю жизнь учится общаться. У Кирилла аутизм. До семи лет мальчик не мог связать и двух слов. Мама привела его в центр реабилитации, но не надеялась на чудо.
Кирилл учился петь и выступать в центре БАРДИ (Башкирская ассоциация родителей детей-инвалидов). Занятия для особенных детей проходили в этом здании, но в феврале тут случился пожар. Сгорели несколько комнат, испорчена техника, проводка.
Как объяснили спасатели, причина в печке, которую использовали несколько месяцев после того, как вышло из строя отопление.
Сообщество мам и пап существует за счет благотворителей. Собственных средств у родителей порой не хватает даже на своего особенного ребенка. Для восстановления центра реабилитации и адаптации детей-инвалидов нужны несколько сотен тысяч рублей. Семьи просят помощи у всех неравнодушных. Любой посильный вклад. Перевести деньги можно на карту сбербанка по номеру телефона или передать лично организатору центра Надежде Сулеймановой.