В Уфе родители детей-инвалидов просят помощи в восстановлении центра реабилитации

Родители детей-инвалидов просят помощи. В Уфе в этом году сгорел центр реабилитации и адаптации для особенных ребят. Он существует уже 30 лет и помог социализироваться десяткам мальчиков и девочек. Сейчас заниматься им негде. Собственных средств на восстановление центра не хватает.

Этот застенчивый молодой человек всю жизнь учится общаться. У Кирилла аутизм. До семи лет мальчик не мог связать и двух слов. Мама привела его в центр реабилитации, но не надеялась на чудо.

Когда мы пришли, он даже не мог сказать человеку какую-то фразу. Надежда Анатольевна сказала, что к 8 марта он будет петь.

Наталья Сорг, мама Кирилла

Кирилл учился петь и выступать в центре БАРДИ (Башкирская ассоциация родителей детей-инвалидов). Занятия для особенных детей проходили в этом здании, но в феврале тут случился пожар. Сгорели несколько комнат, испорчена техника, проводка.

Тут был подвесной потолок, пожарные заливали крышу, он лопнул. В удручающем состоянии находится наш зал.

Анна Фёдорова

Как объяснили спасатели, причина в печке, которую использовали несколько месяцев после того, как вышло из строя отопление.

Сход с крыши пошел, видимо, сдвинуло трубу, попала искорка. Поскольку здание деревянное, все быстро пошло. Пожарные быстро справились, иначе бы все здание сгорело.

Надежда Сулейманова
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Сообщество мам и пап существует за счет благотворителей. Собственных средств у родителей порой не хватает даже на своего особенного ребенка. Для восстановления центра реабилитации и адаптации детей-инвалидов нужны несколько сотен тысяч рублей. Семьи просят помощи у всех неравнодушных. Любой посильный вклад. Перевести деньги можно на карту сбербанка по номеру телефона или передать лично организатору центра Надежде Сулеймановой.

Фото №1 - В Уфе родители детей-инвалидов просят помощи в восстановлении центра реабилитации
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