В Уфе родители детей-инвалидов просят помощи в восстановлении центра реабилитации

Родители детей-инвалидов просят помощи. В Уфе в этом году сгорел центр реабилитации и адаптации для особенных ребят. Он существует уже 30 лет и помог социализироваться десяткам мальчиков и девочек. Сейчас заниматься им негде. Собственных средств на восстановление центра не хватает.

Этот застенчивый молодой человек всю жизнь учится общаться. У Кирилла аутизм. До семи лет мальчик не мог связать и двух слов. Мама привела его в центр реабилитации, но не надеялась на чудо.

Когда мы пришли, он даже не мог сказать человеку какую-то фразу. Надежда Анатольевна сказала, что к 8 марта он будет петь. Наталья Сорг, мама Кирилла

Кирилл учился петь и выступать в центре БАРДИ (Башкирская ассоциация родителей детей-инвалидов). Занятия для особенных детей проходили в этом здании, но в феврале тут случился пожар. Сгорели несколько комнат, испорчена техника, проводка.

Тут был подвесной потолок, пожарные заливали крышу, он лопнул. В удручающем состоянии находится наш зал. Анна Фёдорова

Как объяснили спасатели, причина в печке, которую использовали несколько месяцев после того, как вышло из строя отопление.

Сход с крыши пошел, видимо, сдвинуло трубу, попала искорка. Поскольку здание деревянное, все быстро пошло. Пожарные быстро справились, иначе бы все здание сгорело. Надежда Сулейманова