В Башкирии пожар унёс жизнь 56-летней женщины

В Башкирии огонь унёс жизнь женщины. Об этом сообщила пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС.

Инцидент произошёл 30 августа. В Учалинском районе огнём охватило квартиру 56-летней женщины. К сожалению, спасти её не успели.

А при пожаре в Стерлитамаке, который произошёл сегодня, 31 августа, были спасены жильцы многоквартирного дома. Спасатели успели эвакуировать 9 человек, среди которых был ребёнок. Госпитализация понадобилась лишь 62-летнему мужчине.