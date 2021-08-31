В Уфе буйный мужчина избил девушку на самокате

Нападение на молодую девушку произошло на улице Пушкина. Эльзара Валеева вместе с подругами каталась на самокатах, как вдруг внезапно на нее напал неизвестный мужчина.

Как рассказала пострадавшая, накануне вечером она решила прокатиться с Телецентра до Гостиного двора на самокатах вместе с подругами. На улице Пушкина перед её самокатом внезапно возник мужчина, Эльзара успела затормозить, но уфимец начал оскорблять девушку.

Девушка решила не влезать в конфликт, лишь вежливо попросив мужчину научиться ходить нормально. Спустя мгновение она получила жесткий удар в голову, который попал в объектив одной из камер видеонаблюдения.

Поблизости оказались сотрудники ГИБДД, за которых девушка пыталась в панике спряталась во время конфликта. Мужчина хотел избивать Эльзару и дальше, но девушку от расправы защитили ее подруги. Сама она говорить, что этот момент уже не помнит - от сильного испуга и шока у нее началась паника.

На данный момент состояние девушки стабильное. Она прошла обследование, у Эльзары зафиксированы ссадины, синяки и закрытый перелом носа. Девушка хочет и дальше добиваться справедливости, чтобы наказать человека, который напал на нее. Мужчина, к слову, спокойно скрылся.