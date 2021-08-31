В Башкирии 16-летний подросток на мопеде попал в аварию

Накануне, 30 августа, поздно вечером в больницу Баймака с тяжёлыми травмами доставили 16-летнего подростка. Парень на мопеде попал в серьёзное ДТП.

Инцидент произошёл на улице Салавата Юлаева. 22-летний водитель на ВАЗ-2109 столкнулся со встречным мопедом под управлением 16-летнего подростка.

Выяснилось, что автовладелец не имел водительских прав. За управление машиной без удостоверения он привлекался к административной ответственности 7 раз за последний год. За этот же период времени на него было составлено более 20 административных дел.

При этом водитель мопеда так же не имел водительских прав, а двухколёсный транспорт он приобрёл всего два месяца назад.