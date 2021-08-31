В Башкирии родителям детей из группы риска по коронавирусу рассказали про дистанционку

В Башкирии дети из группы риска по коронавирусу могут начать учебный год дома. Для таких ребят предусмотрена возможность дистанционного обучения.
Министерства образования и здравоохранения подготовили всё необходимое для безопасного старта учебного процесса. Перевести ребёнка на удалёнку родители смогут по желанию. Что для этого необходимо?
1. Директор общеобразовательной организации извещает родителей (законных представителей) о праве перехода на дистанционное обучение при наличии у ребенка заболевания, при котором имеется высокий риск тяжелого течения коронавирусной инфекции согласно списку Министерства здравоохранения Республики Башкортостан.
2. Родитель (законный представитель) обучающегося (по желанию) пишет заявление о переходе на дистанционную форму обучения на имя директора общеобразовательной организации (в свободной форме).
3. Родитель (законный представитель) предоставляет медицинский документ, подтверждающий наличие заболевания у ребенка, в случае отсутствия в общеобразовательной организации справки по форме № 26-у.
4. Администрация оформляет локальный нормативный акт о переводе обучающегося на дистанционную форму обучения со сроком до 20 сентября 2021 года.
5. Общеобразовательная организация организует учебный процесс в дистанционной форме.
Посмотреть перечень заболеваний детей, при которых имеется высокий риск тяжелого течения коронавирусной инфекции, можно посмотреть на сайте Минздрава РБ.