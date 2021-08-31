В Башкирии родителям детей из группы риска по коронавирусу рассказали про дистанционку

В Башкирии дети из группы риска по коронавирусу могут начать учебный год дома. Для таких ребят предусмотрена возможность дистанционного обучения.

Министерства образования и здравоохранения подготовили всё необходимое для безопасного старта учебного процесса. Перевести ребёнка на удалёнку родители смогут по желанию. Что для этого необходимо?