В Уфе мужчина напал на журналистов и ограбил

В Уфе прямо в разгар рабочего дня ограбили столичных журналистов. Все произошло в редакции газеты "Киске Өфө" (аналог газеты "Вечерняя Уфа" на башкирском языке).

Как рассказали редакции bash.news наши коллеги, в момент ограбления все сотрудники сидели в одном кабинете. Внезапно главный редактор услышала подозрительный шорох в приемной. Неизвестный мужчина в этот момент рылся в сумках сотрудников.

Один из сотрудников газеты побежал за вором, по пути к нему подключились несколько неравнодушных прохожих. Спустя несколько кварталов грабитель все-таки выдохся, его задержали. Мужчина начал пытаться освободиться, но, когда понял, что это нереально, применил перцовый баллончик. Воспользовавшись суматохой, мужчина скрылся.