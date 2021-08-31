В Уфе вновь выявили превышение вредных веществ в воздухе

В Уфе продолжается мониторинг состояния воздуха. Специалисты Башгидромета сообщили о наличии вредных веществ в воздухе города.

Напомним, уфимцы всё лето жалуются на химический запах. В конце августа жалоб стало намного меньше, однако эксперты продолжают контролировать состояние воздуха в Уфе.

Так, 27 августа в районе проспекта Октября примерно в семь часов вечера было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации сероводорода.