Минздрав Башкирии рассказал о сочетании вакцин от коронавируса и гриппа

Совсем скоро в республике начнётся вакцинация от гриппа. Жители Башкирии задались вопросом, насколько правильно сочетать вакцины от коронавируса и гриппа. Нужно ли прививаться от гриппа тем, кто только получил прививку от COVID-19?

В регионе начинается иммунизация от гриппа, при этом вакцинация от коронавируса не отменяет прививку от гриппа. В период распространения коронавирусной инфекции любая другая инфекция может только негативно повлиять и усугубить течение болезни и вызвать тяжелые осложнения. А если случится микст – сочетание новой коронавирусной инфекции и гриппа, то число осложнений, пагубного влияния на организм значительно усиливается.

Однако между прививками должно пройти от двух до четырёх недель. Также не стоит прививаться в одно и то же время и не стоит прививаться от гриппа в промежутке между получением 1-го и 2-го компонента вакцины от коронавируса.