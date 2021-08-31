Минздрав Башкирии рассказал о сочетании вакцин от коронавируса и гриппа

Сегодня, 31 августа, в министерстве здравоохранения Башкирии прошёл традиционный брифинг по вопросам коронавирусной инфекции.

Фото №1 - Минздрав Башкирии рассказал о сочетании вакцин от коронавируса и гриппа

Совсем скоро в республике начнётся вакцинация от гриппа. Жители Башкирии задались вопросом, насколько правильно сочетать вакцины от коронавируса и гриппа. Нужно ли прививаться от гриппа тем, кто только получил прививку от COVID-19?

По словам министра здравоохранения Башкирии Максима Забелина, вакцина от коронавируса не отменяет вакцину от гриппа.

В регионе начинается иммунизация от гриппа, при этом вакцинация от коронавируса не отменяет прививку от гриппа. В период распространения коронавирусной инфекции любая другая инфекция может только негативно повлиять и усугубить течение болезни и вызвать тяжелые осложнения. А если случится микст – сочетание новой коронавирусной инфекции и гриппа, то число осложнений, пагубного влияния на организм значительно усиливается.

Максим Забелин, министр здравоохранения РБ 

Однако между прививками должно пройти от двух до четырёх недель. Также не стоит прививаться в одно и то же время и не стоит прививаться от гриппа в промежутке между получением 1-го и 2-го компонента вакцины от коронавируса.

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