В Уфе встретили победителей и призеров Паралимпийских игр

В Уфу вернулись победитель и призер Паралимпиады в Токио. Елена Прокофьева завоевала золотую медаль в настольном теннисе, а Никита Нагаев сумел добраться до бронзы в фехтовании. Вместе с ними на родину прилетел и Альберт Камалов, который остановился в шаге от пьедестала.

Августовские встречи башкирских спортсменов уже входят в традицию. После удачи олимпийцев медали в Уфу начали привозить с Паралимпиады. И это только первые награды.

Мы знаем, что на сегодняшний день у нас уже шесть медалей: два золота, два серебра, две бронзы. Руслан Хабибов, министр спорта Республики Башкортостан

Победы получились историческими. Впервые спортсмены из Башкортостана представили республику в настольном теннисе и фехтовании на колясках. Елена Прокофьева шла к своему успеху девять лет. Победа далась очень непросто.

Я хотела ее, я ее забрала. Сложно было готовиться, очень долго. Елена Прокофьева, чемпионка Паралимпийских игр в Токио

Не менее важной стала и бронза Никиты Нагаева. Спортсмен четыре года выступает на колясках. Упорный труд привел к первой личной награде с Паралимпиады.

Сейчас хочется спать, очень устали. Сложно добрались. Никита Нагаев, бронзовый призер Паралимпийских игр в Токио

Спортсменов встречали в аэропорту «Уфы» около 100 преданных болельщиков, родных и близких. Даже если бы медалей не было, их наверняка бы встретили так же. В моменты, когда приезжаешь домой без награды, поддержка особенна важна.

Очень приятно, что так встретили. Конечно, хотелось дорваться до медали, осадок есть. Альберт Камалов, участник Паралимпийских игр в Токио