В Уфе встретили победителей и призеров Паралимпийских игр

В Уфу вернулись победитель и призер Паралимпиады в Токио. Елена Прокофьева завоевала золотую медаль в настольном теннисе, а Никита Нагаев сумел добраться до бронзы в фехтовании. Вместе с ними на родину прилетел и Альберт Камалов, который остановился в шаге от пьедестала.
Августовские встречи башкирских спортсменов уже входят в традицию. После удачи олимпийцев медали в Уфу начали привозить с Паралимпиады. И это только первые награды.
Победы получились историческими. Впервые спортсмены из Башкортостана представили республику в настольном теннисе и фехтовании на колясках. Елена Прокофьева шла к своему успеху девять лет. Победа далась очень непросто.
Не менее важной стала и бронза Никиты Нагаева. Спортсмен четыре года выступает на колясках. Упорный труд привел к первой личной награде с Паралимпиады.
Спортсменов встречали в аэропорту «Уфы» около 100 преданных болельщиков, родных и близких. Даже если бы медалей не было, их наверняка бы встретили так же. В моменты, когда приезжаешь домой без награды, поддержка особенна важна.
Пока в Уфу вернулись только первые триумфаторы Паралимпиады в Токио. Большая часть наших земляков продолжает борьбу за медали. На данный момент в копилке Башкирии уже шесть наград.