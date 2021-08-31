В Уфе хулиган испортил фанерную машину ГИБДД

В Уфе задержали 22-летнего парня, который подозревается в порче фанерной машины ГИБДД. Об этом сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Изначально сотрудниками был замечен испорченный макет патрульного автомобиля, который установлен по улице Сочинской. На боковой стороне макета неизвестный нанёс надпись красным баллончиком. Благодаря камерам видеонаблюдения личность вандала удалось установить.

Им оказался 22-летний пассажир ВАЗ-2114, у которого был изъят баллончик с краской. Парень сообщил, что был в состоянии алкогольного опьянения, когда запечатлел свой псевдоним на макете.

Парня привлекли к административной ответственности за вандализм и назначили штраф в размере 1000 рублей. Сумма причиненного ущерба будет установлена позже.