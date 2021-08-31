В Башкирии нашли бесхозные цистерны с нефтепродуктами

Жители Благовещенска обеспокоены появившимся маслянистым пятном на окраине города. Рядом они обнаружили бесхозные резервуары, предположительно, с нефтепродуктами. Об этом люди написали в социальных сетях. Для выяснения всех обстоятельств на место с проверкой выехали сотрудники местной администрации.

Вкопанные в землю цистерны с темной жидкостью были обнаружены на территории бывшего биохимического комбината. Возможно, это печное топливо, которое использовалось как резервный источник энергии для производства. Но комбинат давно уже не работает, его имущественный комплекс был распродан.

Мы обнаружили цистерну с хранящимся внутри нефтепродуктами. Предположительно, похоже на печное топливо. Вследствие расширения его в жаркую погоду образовался небольшой участок розлива. Арсен Латыпов, заместитель главы администрации Благовещенского района

Теперь предстоит выяснить, чье это имущество и чья земля. Если окажется, что собственник на этой территории отсутствует, устранять последствия розлива придется силами муниципалитета. О находке местные власти уже сообщили в Минэкологии региона. Завтра сотрудники ведомства выедут на место с проверкой.