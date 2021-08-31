Владимир Путин встретится со школьниками в ВДЦ «Океан»

К примеру, народный артист России Владимир Машков из знаменитой «Табакерки» (Московского театра Олега Табакова) расскажет о преемственности и наставничестве в театре. Глава «Ростеха» Сергей Чемезов проведет экскурсию для школьников и студентов из демонстрационного зала компании «Технодинамика», где можно испытать возможности своего организма на парашютных и авиатренажерах. Двукратный чемпион Олимпийских игр в Токио по плаванию Евгений Рылов поделится секретами успеха в большом спорте прямо у бортика плавательного бассейна на ВТБ-Арене. Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко будет вести свою экскурсию непосредственно из «красной зоны» в клинике, развенчивая мифы и страхи о ковиде.