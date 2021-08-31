В Минэкологии Башкирии прокомментировали фейк о загрязнении реки фенолом

В Уфе произошла «техногенная катастрофа». Фейковая новость о том, что воду пить нельзя, появилась в сети накануне. Горожане выложили пост о том, что якобы в очистные водозаборы населенного пункта хлынули потоки фенола из химпроизводства Благовещенска.
Поводом для выдумок стала массовая гибель рыб в реке Шугуровке. Это приток реки Уфы. Для выяснения ситуации на месте инцидента провели исследования природной воды.
Как выяснилось, тот же самый текст фейковой новости гулял по соцсетям несколько лет назад. На распространителей ложной новости о техногенной катастрофе в Уфе глава Горсовета Валерий Трофимов подал заявление в полицию. По закону за распространение недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создающей угрозу для безопасности, грозит штраф до 500 тысяч рублей.