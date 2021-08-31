В Минэкологии Башкирии прокомментировали фейк о загрязнении реки фенолом

В Уфе произошла «техногенная катастрофа». Фейковая новость о том, что воду пить нельзя, появилась в сети накануне. Горожане выложили пост о том, что якобы в очистные водозаборы населенного пункта хлынули потоки фенола из химпроизводства Благовещенска.

По результатам анализов было обнаружено превышение в четыре раза по сульфатам и в три раза по хлориду, а также низкое содержание кислорода. Однако эти показатели никак не могли повлиять на качество питьевой воды в реке Уфимке.

Как выяснилось, тот же самый текст фейковой новости гулял по соцсетям несколько лет назад. На распространителей ложной новости о техногенной катастрофе в Уфе глава Горсовета Валерий Трофимов подал заявление в полицию. По закону за распространение недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создающей угрозу для безопасности, грозит штраф до 500 тысяч рублей.