В Минэкологии Башкирии прокомментировали фейк о загрязнении реки фенолом

В Уфе произошла «техногенная катастрофа». Фейковая новость о том, что воду пить нельзя, появилась в сети накануне. Горожане выложили пост о том, что якобы в очистные водозаборы населенного пункта хлынули потоки фенола из химпроизводства Благовещенска.

Поводом для выдумок стала массовая гибель рыб в реке Шугуровке. Это приток реки Уфы. Для выяснения ситуации на месте инцидента провели исследования природной воды.

По результатам анализов было обнаружено превышение в четыре раза по сульфатам и в три раза по хлориду, а также низкое содержание кислорода. Однако эти показатели никак не могли повлиять на качество питьевой воды в реке Уфимке.

Урал Искандаров, министр природопользования и экологии Республики Башкортостан
Фото №1 - В Минэкологии Башкирии прокомментировали фейк о загрязнении реки фенолом

Как выяснилось, тот же самый текст фейковой новости гулял по соцсетям несколько лет назад. На распространителей ложной новости о техногенной катастрофе в Уфе глава Горсовета Валерий Трофимов подал заявление в полицию. По закону за распространение недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создающей угрозу для безопасности, грозит штраф до 500 тысяч рублей.

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