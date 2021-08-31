В ковид-госпитале Уфы показали, как лечат самых маленьких пациентов

За минувшие сутки диагноз «коронавирус» поставили 43 детям. Всего же в Башкортостане сейчас инфицировано свыше 220 маленьких жителей республики. Ещё у более чем 400 ребят подозревают COVID-19. Мы отправились в «красную зону», чтобы своими глазами увидеть, как переносят коронавирус дети. Чем отличается течение болезни у маленьких пациентов и как уберечь своего ребенка от инфекции?

«Мам, я хочу в школу». Вот только желаниям маленькой Ренаты помешал коронавирус. Теперь в первый класс девочка попадет не скоро. Нарядную школьную форму и долгожданное знакомство с одноклассниками пока заменяют домашняя пижама и болезненные уколы. Впереди у девочки – долгий курс реабилитации. Вместе с полуторагодовалой сестренкой и мамой Рената попала в больницу неделю назад.

Я очень сильно переживала, прям до слез волновалась. Потому что у обеих сил нет никаких, я и сама без сил. И с ними ещё тяжелее. Но сейчас, слава богу, проходит всё, а то до этого лежали и лежали всё время. Альбина Акзямова, мама Ренаты

Кашель и тяжелая одышка – самые распространённые симптомы коронавирусной инфекции. Вот только у ребёнка первыми проявлениями болезни могут быть отнюдь не они, а кишечные расстройства и потеря аппетита. Мама шестилетнего Родиона была уверена: её сын подхватил ротавирусную инфекцию на отдыхе. Вот только лечение малыша не приносило ему должного облегчения. Мальчику с каждым днём становилось всё хуже.

Он уже несколько дней не вставал, у него не было аппетита, он вообще не принимал никакую еду. Но мы оттягивали больницу, думали, что вот-вот станет легче. Вот только легче не становилось. Мы, конечно, испугались, такой шок, что ты живешь и вот раз – ковид. Мы вообще в больницах очень редко бываем. Но в этот раз без больницы мы бы точно не смогли. Ирина Хафизова, мама Родиона

И только спустя несколько дней в больнице ребёнок ожил. Сейчас Родион чувствует себя хорошо, готовится к выписке. Даже достал из пакета любимые игрушки, которые вместе с вещами первой необходимости его мама взяла с собой в инфекционный госпиталь. Но всего этого можно было бы избежать, говорят врачи. Достаточно следовать простым правилам.

Защитить своих детей – это в первую очередь защитить себя. Помимо того, что нам предписано, а это соблюдение необходимых правил санитарной безопасности – маски, перчатки, это гигиеническая обработка рук. Ну и, конечно же, это вакцинация. Алия Акбарова, заведующая отделением Республиканской клинической инфекционной больницы

Лечат детей с коронавирусом в Республиканской клинической инфекционной больнице. Оборудовали два здания, 16 отдельных палат. И сейчас все они заполнены маленькими пациентами. В больничном коридоре пустынно, только за дверьми боксов слышен плач и кашель маленьких пациентов. Дети и их родители из палат практически не выходят. Через каждые несколько метров висят бактерицидные облучатели воздуха. Апокалиптичную картину дополняют медики в противочумных костюмах. Порой начинает казаться, что ты попал в какой-то сериал про эпидемию. Вот только это не сериал– сегодня это наша реальность.

За состоянием детей врачи наблюдают круглосуточно. На посту всегда дежурят медицинские работники.

Прям очень благодарна больнице. Я очень удивлена питанию, внимательному отношению врачей. Сколько лекарств нам делают. Ирина Хафизова, мама Родиона