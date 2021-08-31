В ковид-госпитале Уфы показали, как лечат самых маленьких пациентов

За минувшие сутки диагноз «коронавирус» поставили 43 детям. Всего же в Башкортостане сейчас инфицировано свыше 220 маленьких жителей республики. Ещё у более чем 400 ребят подозревают COVID-19. Мы отправились в «красную зону», чтобы своими глазами увидеть, как переносят коронавирус дети. Чем отличается течение болезни у маленьких пациентов и как уберечь своего ребенка от инфекции?
«Мам, я хочу в школу». Вот только желаниям маленькой Ренаты помешал коронавирус. Теперь в первый класс девочка попадет не скоро. Нарядную школьную форму и долгожданное знакомство с одноклассниками пока заменяют домашняя пижама и болезненные уколы. Впереди у девочки – долгий курс реабилитации. Вместе с полуторагодовалой сестренкой и мамой Рената попала в больницу неделю назад.
Кашель и тяжелая одышка – самые распространённые симптомы коронавирусной инфекции. Вот только у ребёнка первыми проявлениями болезни могут быть отнюдь не они, а кишечные расстройства и потеря аппетита. Мама шестилетнего Родиона была уверена: её сын подхватил ротавирусную инфекцию на отдыхе. Вот только лечение малыша не приносило ему должного облегчения. Мальчику с каждым днём становилось всё хуже.
И только спустя несколько дней в больнице ребёнок ожил. Сейчас Родион чувствует себя хорошо, готовится к выписке. Даже достал из пакета любимые игрушки, которые вместе с вещами первой необходимости его мама взяла с собой в инфекционный госпиталь. Но всего этого можно было бы избежать, говорят врачи. Достаточно следовать простым правилам.
Лечат детей с коронавирусом в Республиканской клинической инфекционной больнице. Оборудовали два здания, 16 отдельных палат. И сейчас все они заполнены маленькими пациентами. В больничном коридоре пустынно, только за дверьми боксов слышен плач и кашель маленьких пациентов. Дети и их родители из палат практически не выходят. Через каждые несколько метров висят бактерицидные облучатели воздуха. Апокалиптичную картину дополняют медики в противочумных костюмах. Порой начинает казаться, что ты попал в какой-то сериал про эпидемию. Вот только это не сериал– сегодня это наша реальность.
За состоянием детей врачи наблюдают круглосуточно. На посту всегда дежурят медицинские работники.
Но даже самые внимательные врачи и самые удобные больничные кровати не могут заменить маленьким пациентам родные стены. И дети, и их родители мечтают поскорее вернуться к себе домой.