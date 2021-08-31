Власти Башкирии опровергли информацию о подорожании школьного питания

Школьное питание не подорожает. В ряде СМИ вышла информация о том, что родителям детей в этом учебном году придется платить больше за завтраки и обеды в школьных столовых. Изменения в ценнике действительно будут, однако родительский кошелек они не затронут.
Увеличится сумма госдотаций, а питаться учащиеся станут сытнее. К примеру, для детей с 1 по 4 класс из бюджета выделялось 57 рублей на блюдо, теперь же стоимость обеда составит 64 рубля. Эту разницу покрывает бюджет республики. Изменения связаны с доведением калорийности еды до норм СанПиНа. Также господдержка коснется стоимости блюд для детей из льготной категории, питающихся бесплатно.