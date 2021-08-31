Власти Башкирии опровергли информацию о подорожании школьного питания

Школьное питание не подорожает. В ряде СМИ вышла информация о том, что родителям детей в этом учебном году придется платить больше за завтраки и обеды в школьных столовых. Изменения в ценнике действительно будут, однако родительский кошелек они не затронут.

Увеличится сумма госдотаций, а питаться учащиеся станут сытнее. К примеру, для детей с 1 по 4 класс из бюджета выделялось 57 рублей на блюдо, теперь же стоимость обеда составит 64 рубля. Эту разницу покрывает бюджет республики. Изменения связаны с доведением калорийности еды до норм СанПиНа. Также господдержка коснется стоимости блюд для детей из льготной категории, питающихся бесплатно.

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Есть требования СанПиНа о том, что разница между питанием младшего и старшего звена должна быть выражена в калораже и объеме порции, поэтому правительство республики приняло решение увеличить стоимость завтрака для учеников старших классов из льготной категории до 64 рублей, а обеда – до 72 рублей.

Алексей Гусев, министр торговли и услуг Республики Башкортостан

Новые нормы требуют, чтобы калорийность была выше и разнообразие больше, но главное, чтобы питание было качественным, нравилось детям и на тарелке ничего не оставалось.

Айбулат Хажин, министр образования и науки Республики Башкортостан
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