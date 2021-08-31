В Уфе судят обвиняемых в убийстве 100-летнего ветерана

Жуткий случай произошёл в Кигинском районе в июле прошлого года. Сейчас прокуратура республики направила уголовное дело в суд.

– Вам ветерана не жалко? – Мне жалко всех.

На словах – жалость, на лице – улыбка. Этот короткий разговор состоялся перед заседанием по делу об убийстве ветерана. Мужчина – то ли родственник, то ли просто знакомый одного из обвиняемых. Стоял вместе с двумя женщинами. Никто из компании этих людей общаться с прессой не захотел.

Фото №1 - В Уфе судят обвиняемых в убийстве 100-летнего ветерана

В убийстве обвиняют двух мужчин, оба бывшие сотрудники ФСИН: один – земляк жертвы, житель Кигинского района, второй из Челябинской области. По версии следствия, они знали, что у ветерана Ивана Николаевича Несмеянова были накопления – более 2 миллионов рублей. Ночью в нетрезвом состоянии обвиняемые проникли к 100-летнему дедушке в дом, связали, избили, как беспомощного котёнка, и забрали деньги. Тело было обнаружено в жутком состоянии: множество переломов, ушибов, резаных ран шеи и предплечья. С обвинением мужчины не согласны. Один – частично. Второй полностью отрицает свою вину. Ветеран был убит в июле прошлого года. Тех, кто это сделал, искали несколько месяцев.

Он был изуродован, не похож на себя. В гробу лежал как будто не мой отец. Он был очень деятельный, активный, говорил, что еще лет 15 проживет. Ходил уже плохо, но все делал сам.

Надежда Тютюкова, дочь погибшего
Фото №2 - В Уфе судят обвиняемых в убийстве 100-летнего ветерана
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Надзорные органы требуют наказать обвиняемых. Прокурор республики считает, что по материалам предварительного расследования вина доказана.

Я посчитал, что нужно лично поддержать гособвинение по такому уголовному делу. Оно является для нас принципиальным. Мы считаем вину обвиняемых доказанной и представим суду исчерпывающие доказательства их вины.  

Владимир Ведерников, прокурор Республики Башкортостан

Говорить о том, что мужчины ценят подвиг ветерана, не приходится. Избили не только до смерти – до беспамятства, правда, видимо, уже до своего.

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Уфимская волна