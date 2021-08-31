В Уфе судят обвиняемых в убийстве 100-летнего ветерана

Жуткий случай произошёл в Кигинском районе в июле прошлого года. Сейчас прокуратура республики направила уголовное дело в суд.

– Вам ветерана не жалко? – Мне жалко всех.

На словах – жалость, на лице – улыбка. Этот короткий разговор состоялся перед заседанием по делу об убийстве ветерана. Мужчина – то ли родственник, то ли просто знакомый одного из обвиняемых. Стоял вместе с двумя женщинами. Никто из компании этих людей общаться с прессой не захотел.

В убийстве обвиняют двух мужчин, оба бывшие сотрудники ФСИН: один – земляк жертвы, житель Кигинского района, второй из Челябинской области. По версии следствия, они знали, что у ветерана Ивана Николаевича Несмеянова были накопления – более 2 миллионов рублей. Ночью в нетрезвом состоянии обвиняемые проникли к 100-летнему дедушке в дом, связали, избили, как беспомощного котёнка, и забрали деньги. Тело было обнаружено в жутком состоянии: множество переломов, ушибов, резаных ран шеи и предплечья. С обвинением мужчины не согласны. Один – частично. Второй полностью отрицает свою вину. Ветеран был убит в июле прошлого года. Тех, кто это сделал, искали несколько месяцев.

Он был изуродован, не похож на себя. В гробу лежал как будто не мой отец. Он был очень деятельный, активный, говорил, что еще лет 15 проживет. Ходил уже плохо, но все делал сам. Надежда Тютюкова, дочь погибшего

Надзорные органы требуют наказать обвиняемых. Прокурор республики считает, что по материалам предварительного расследования вина доказана.

Я посчитал, что нужно лично поддержать гособвинение по такому уголовному делу. Оно является для нас принципиальным. Мы считаем вину обвиняемых доказанной и представим суду исчерпывающие доказательства их вины. Владимир Ведерников, прокурор Республики Башкортостан