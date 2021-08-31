В Уфе судят обвиняемых в убийстве 100-летнего ветерана

Жуткий случай произошёл в Кигинском районе в июле прошлого года. Сейчас прокуратура республики направила уголовное дело в суд.
На словах – жалость, на лице – улыбка. Этот короткий разговор состоялся перед заседанием по делу об убийстве ветерана. Мужчина – то ли родственник, то ли просто знакомый одного из обвиняемых. Стоял вместе с двумя женщинами. Никто из компании этих людей общаться с прессой не захотел.
В убийстве обвиняют двух мужчин, оба бывшие сотрудники ФСИН: один – земляк жертвы, житель Кигинского района, второй из Челябинской области. По версии следствия, они знали, что у ветерана Ивана Николаевича Несмеянова были накопления – более 2 миллионов рублей. Ночью в нетрезвом состоянии обвиняемые проникли к 100-летнему дедушке в дом, связали, избили, как беспомощного котёнка, и забрали деньги. Тело было обнаружено в жутком состоянии: множество переломов, ушибов, резаных ран шеи и предплечья. С обвинением мужчины не согласны. Один – частично. Второй полностью отрицает свою вину. Ветеран был убит в июле прошлого года. Тех, кто это сделал, искали несколько месяцев.
Надзорные органы требуют наказать обвиняемых. Прокурор республики считает, что по материалам предварительного расследования вина доказана.
Говорить о том, что мужчины ценят подвиг ветерана, не приходится. Избили не только до смерти – до беспамятства, правда, видимо, уже до своего.