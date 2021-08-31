В Уфе 40 лучшим работникам вручили госнаграды России и Башкортостана

Сегодня для Башакадемтеатра очень радостный день, мы получили очень высокие государственные награды. Во-первых, мы активно работаем, наш коллектив, и во-вторых, наше правительство обращает внимание на искусство. И действительно, мы недавно отметили свое столетие и объездили много городов с гастролями и скоро собираемся, в сентябре, открыть свой сезон, и после открытия у нас намечены большие гастроли по России.

Хурматулла Утяшев, актер, режиссер Башкирского академического театра драмы им. М. Гафури