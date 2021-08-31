В Уфе 40 лучшим работникам вручили госнаграды России и Башкортостана

В Уфе прошла церемония награждения государственными наградами России и Башкортостана. Орденами, званиями и почётными грамотами отметили профессиональные достижения 40 работников предприятий, организаций и учреждений различных отраслей экономики региона. Руководитель администрации главы республики Александр Сидякин в приветственной речи поблагодарил их за выдающиеся успехи, из которых складывается жизнь республики.
Среди тех, кто получил награды, – известные артисты, писатели, государственные служащие, общественники. Звание заслуженного артиста России присвоено Аскару Абдразакову и Танзиле Хисамовой. Заслуженным деятелем науки стал Булат Минасов, Марсель Гиниятуллин признан заслуженным изобретателем России. Также отмечен и наш коллега, фотограф агентства «Башинформ» Олег Яровиков. Многие из тех, чьи заслуги отметили, признались, что в их жизни это один из самых счастливых дней.