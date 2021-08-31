В Уфе 40 лучшим работникам вручили госнаграды России и Башкортостана

В Уфе прошла церемония награждения государственными наградами России и Башкортостана. Орденами, званиями и почётными грамотами отметили профессиональные достижения 40 работников предприятий, организаций и учреждений различных отраслей экономики региона. Руководитель администрации главы республики Александр Сидякин в приветственной речи поблагодарил их за выдающиеся успехи, из которых складывается жизнь республики.

2021 год, несмотря на сложности, для нас все равно является годом развития. Мы развиваем и особую экономическую зону «Алга», наши ТОСЭРы, появляются новые предприятия, мы достигли значительных успехов в деле развития науки и высшего образования. В конкурентной борьбе мы получили возможность построить студенческий межвузовский кампус, на который выделяется значительные федеральные деньги.

Александр Сидякин, руководитель администрации Главы Республики Башкортостан

Среди тех, кто получил награды, – известные артисты, писатели, государственные служащие, общественники. Звание заслуженного артиста России присвоено Аскару Абдразакову и Танзиле Хисамовой. Заслуженным деятелем науки стал Булат Минасов, Марсель Гиниятуллин признан заслуженным изобретателем России. Также отмечен и наш коллега, фотограф агентства «Башинформ» Олег Яровиков. Многие из тех, чьи заслуги отметили, признались, что в их жизни это один из самых счастливых дней.

Фото №1 - В Уфе 40 лучшим работникам вручили госнаграды России и Башкортостана

Это очень высокая награда, которая не только мне принадлежит, но и ветеранскому сообществу. Несмотря на свой возраст – мне девятый десяток пошел – я все еще работаю по специальности строителем: в ДУМ России по строительству мечетей. И, конечно, основная наша задача сейчас – воспитание подрастающего поколения.

Разиль Ибрагимов, член Совета ветеранов Кировского района г. Уфы

Сегодня – это самый прекрасный день. Это канун 1 сентября, все дети идут в школу. Самое веселое, радостное время для детей, и родителей, и учителей. Я пишу для детей. Все мы понимаем, что путь в большую литературу лежит через родники детской литературы.  

Фарзана Губайдуллина, писатель

Сегодня для Башакадемтеатра очень радостный день, мы получили очень высокие государственные награды. Во-первых, мы активно работаем, наш коллектив, и во-вторых, наше правительство обращает внимание на искусство. И действительно, мы недавно отметили свое столетие и объездили много городов с гастролями и скоро собираемся, в сентябре, открыть свой сезон, и после открытия у нас намечены большие гастроли по России.

Хурматулла Утяшев, актер, режиссер Башкирского академического театра драмы им. М. Гафури
В Башкирии стартует кастинг нового сезона шоу «7 Егет»
Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями