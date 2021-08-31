Три золота за два дня: успехи пловцов из Башкирии на Паралимпиаде в Токио

Пловцы из Башкортостана принесли в копилку российской сборной три золотые медали за два соревновательных дня. Сегодня на Паралимпиаде в Токио Андрей Николаев стал лучшим на дистанции 400 метров вольным стилем. А спустя час еще два наших спортсмена финишировали первыми в составе сборной страны в смешанной эстафете на дистанции 4 по 100 метров.

В плавании Башкортостан представляет наибольшее число спортсменов – на игры в Токио отправились сразу 6 человек. Анна Крившина пришла в плавание вслед за мамой – мастером спорта СССР. И сразу стало получаться. Оказалось, что вода – это ее стихия. Именную лицензию Крившина заработала еще в 2019-м, победив на чемпионате мира в Лондоне.

Я 9 лет к этому шла, это мечта моей жизни, и я делаю все возможное, преодолеваю препятствия, которые возникают на моем пути, а их что-то очень много в последнее время. Анна Крившина, чемпионка Паралимпийских игр-2020

И спортсменка не зря так ждала своего звездного часа. Сначала она завоевала серебро на дистанции 50 метров вольным стилем. А сейчас в составе сборной вместе с Ильнуром Гариповым стала обладательницей золотой награды в командной эстафете. Кстати, Ильнур Гарипов – дебютант игр. Спортсмен не отбирался на Паралимпиаду в Рио: в силу возраста не проходил в состав национальной команды. Соревнования в столице Японии стали его первыми крупными стартами. Но Ильнур сразу верил в свои силы и был готов к любому испытанию на дорожке.

После полной потери зрения я решил, что хочу достичь успехов в спорте. Ильнур Гарипов, чемпион Паралимпийских игр-2020

Андрей Николаев из Салавата победил на дистанции 400 метров вольным стилем. Он показал результат 4 минуты 25,16 секунды. Ранее башкирский спортсмен выиграл серебряную медаль на дистанции 100 метров вольным стилем. Переживали за Андрея и родители.

Так начиналось утро на заключительных сборах у слабовидящих легкоатлетов. В Уфе под руководством Петра Захаровича Буйлова тренировались 15 спортсменов со всей страны. В их числе Антон Кулятин из Новосибирска. Сегодня спортсмен финишировал первым в беге на 1500 метров.

Условия шикарные, все есть, чтобы спокойно тренироваться. Антон Кулятин, чемпион Паралимпийских игр-2020 /Новосибирск/