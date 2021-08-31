Открытая тренировка и презентация новичка: «Салават Юлаев» готовится к старту нового сезона КХЛ

«Салават Юлаев» получит усиление перед началом нового сезона. Об этом рассказали руководители хоккейного клуба на пресс-конференции. В пятницу команда стартует в очередном сезоне КХЛ. Сегодня юлаевцы провели открытую тренировку для прессы и презентовали новичка.
Надежная оборона – главный приоритет уфимского хоккейного клуба этим летом. Об этом говорит и последний обмен. Вместо собственного воспитанника нападающего Михаила Воробьева юлаевцы получили опытного защитника Динара Хафизуллина. Для него родной клуб – казанский «Ак Барс». Но последние семь лет он провел в составе СКА из Санкт-Петербурга.
Основные надежды в атаке связаны по-прежнему с финской тройкой нападения Гранлунд-Маннинен-Хартикайнен. Но на предсезонных сборах в таком сочетании они провели лишь один матч. Причина – в травмах и желании создать новое ударное звено.
В последних пяти матчах предсезонки у «Салавата» лишь одна победа. Не самую надежную игру показал вратарь Юха Метсола. Кроме того, сказалась и «эпидемия травм», которая обрушилась на юлаевцев. Четыре игрока уезжали в сборные. Таким образом, полноценно наиграть состав в предсезонных матчах не получилось.
В целом селекцией в тренерском штабе довольны. Возможно, в команде будет еще одно усиление. В руководстве клуба отметили, что оно может стать одним из самых громких за последние несколько сезонов. Но пока все на стадии переговоров. Задачи у клуба в новом сезоне самые высокие.
Кроме этого, в руководстве клуба заверили, что серьезных опасений в вопросах финансов команда не испытывает. Зато в «Салавате» переживают за заполняемость трибун на матчах. Каждый день ведутся переговоры с представителями Роспотребнадзора, и пока не ясно, сколько процентов болельщиков будут пускать на «Уфа-Арену» в регулярном чемпионате. Неизвестно и то, каким образом удастся пропустить всех желающих посмотреть на Кубок Стенли, который в сентябре привезет домой Андрей Василевский. Но в клубе намерены постараться сделать все возможное, чтобы болельщикам удалось увидеть трофей воочию.