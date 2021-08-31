Открытая тренировка и презентация новичка: «Салават Юлаев» готовится к старту нового сезона КХЛ

«Салават Юлаев» получит усиление перед началом нового сезона. Об этом рассказали руководители хоккейного клуба на пресс-конференции. В пятницу команда стартует в очередном сезоне КХЛ. Сегодня юлаевцы провели открытую тренировку для прессы и презентовали новичка.

Надежная оборона – главный приоритет уфимского хоккейного клуба этим летом. Об этом говорит и последний обмен. Вместо собственного воспитанника нападающего Михаила Воробьева юлаевцы получили опытного защитника Динара Хафизуллина. Для него родной клуб – казанский «Ак Барс». Но последние семь лет он провел в составе СКА из Санкт-Петербурга.

У меня было две-три команды. Питер тоже какие-то условия выставлял, как и я. С «Салаватом» мы нашли компромисс, чему я очень рад, и перешел в Уфу. Динар Хафизуллин, защитник ХК «Салават Юлаев»

Основные надежды в атаке связаны по-прежнему с финской тройкой нападения Гранлунд-Маннинен-Хартикайнен. Но на предсезонных сборах в таком сочетании они провели лишь один матч. Причина – в травмах и желании создать новое ударное звено.

Пока сложно сказать, с кем я буду играть. Во время подготовки к сезону было видно, что у нас есть разные сочетания, которые мы можем пробовать. Все будет зависеть от обстоятельств. Теему Хартикайнен, нападающий ХК «Салават Юлаев»

В последних пяти матчах предсезонки у «Салавата» лишь одна победа. Не самую надежную игру показал вратарь Юха Метсола. Кроме того, сказалась и «эпидемия травм», которая обрушилась на юлаевцев. Четыре игрока уезжали в сборные. Таким образом, полноценно наиграть состав в предсезонных матчах не получилось.

Как тут наиграешь состав? Приходилось работать с тем, что есть. Несмотря на поражения, у нас есть подвижки в системе, для молодых пацанов это тоже очень хорошо. Всем дали попробовать сыграть. Григорий Панин, защитник ХК «Салават Юлаев»

В целом селекцией в тренерском штабе довольны. Возможно, в команде будет еще одно усиление. В руководстве клуба отметили, что оно может стать одним из самых громких за последние несколько сезонов. Но пока все на стадии переговоров. Задачи у клуба в новом сезоне самые высокие.

Задача от руководителя Башкортостана – Кубок Гагарина и ни шагу назад. Ринат Баширов, генеральный директор ХК «Салават Юлаев»