В Башкирии 1 сентября за парты сядут почти 500 тыс школьников

Почти 500 тысяч школьников сегодня в республике сядут за парты, в том числе свыше 60 тысяч первоклассников. К подготовке школ в республике подошли комплексно – 27 учебных заведений отремонтировали капитально. Это школы в Белокатайском, Кигинском и Учалинском районах.

Отремонтировано и заменено оборудование в 280 школьных  столовых. Оснащено новым оборудованием 48 сельских спортивных залов в Абзелиловском, Альшеевском, Куюргазинском, Уфимском районах. В этих школах будут работать спортивные клубы по разным направлениям.

Год непростой, мы опять попадаем на одну из волн коронавирусной инфекции. Самое главное для нас, во-первых, сохранить здоровье детей и педагогов. Второе – соблюдая все требования, сохранить традиционный процесс обучения.

Айбулат Хажин, министр образования и науки Республики Башкортостан
Пенальти
Уфимская волна