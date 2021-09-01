В Башкирии 1 сентября за парты сядут почти 500 тыс школьников

Почти 500 тысяч школьников сегодня в республике сядут за парты, в том числе свыше 60 тысяч первоклассников. К подготовке школ в республике подошли комплексно – 27 учебных заведений отремонтировали капитально. Это школы в Белокатайском, Кигинском и Учалинском районах.