В Башкирии за семь месяцев рост вводимого жилья составил 21%

Раньше преобладали 5,9,12 этажей. Сейчас гораздо больше – 18, 25, за 30. Это во всем мире, во всей стране. И Уфа идет в этом направлении. Потому что логично использовать участок земли с большей эффективностью и с точки зрения бизнеса, с точки зрения самой инфраструктуры.

Андрей Назаров, премьер-министр правительства Республики Башкортостан