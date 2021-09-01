В Башкирии за семь месяцев рост вводимого жилья составил 21%

За семь месяцев года республика ввела 1,5 млн. кв.м. жилья, это на 21% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Накануне состоялось заседание Ассоциации застройщиков республики. Участники обсудили комплексное развитие Уфы и затронули тему взаимодействия застройщиков с ресурсоснабжающими организациями.
Премьер Андрей Назаров отметил, что государство готово предоставить строительные площадки для инфраструктуры – детских садов и школ, однако застройщик при этом должен гарантированно ввести дома в эксплуатацию в срок. В рейтинге регионов ПФО по показателю вводимого жилья Башкортостан занял второе место, по стране – седьмое.