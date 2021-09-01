В Башкирии за семь месяцев рост вводимого жилья составил 21%

За семь месяцев года республика ввела 1,5 млн. кв.м. жилья, это на 21% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Накануне состоялось заседание Ассоциации застройщиков республики. Участники обсудили комплексное развитие Уфы и затронули тему взаимодействия застройщиков с ресурсоснабжающими организациями.

Премьер Андрей Назаров отметил, что государство готово предоставить строительные площадки для инфраструктуры – детских садов и школ, однако застройщик при этом должен гарантированно ввести дома в эксплуатацию в срок. В рейтинге регионов ПФО по показателю вводимого жилья Башкортостан занял второе место, по стране – седьмое.

Фото №1 - В Башкирии за семь месяцев рост вводимого жилья составил 21%

Раньше преобладали 5,9,12 этажей. Сейчас гораздо больше – 18, 25, за 30. Это во всем мире, во всей стране. И Уфа идет в этом направлении. Потому что  логично использовать участок земли с большей эффективностью и с точки зрения бизнеса, с точки зрения самой инфраструктуры.

Андрей Назаров, премьер-министр правительства Республики Башкортостан

Мы должны инвестору во всем создать зеленый свет, чтобы как только принято решение по строительству, он мог получить консультацию по всем вопросам, чтобы все решения принимались быстро четко и с опережением установленных сроков.

Марат Гайфуллин, и.о. главы администрации г. Уфы
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