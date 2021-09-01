В Башкирии за сутки не выявили новых очагов природных пожаров

В Башкирии продолжается борьба с природными пожарами. Так, по состоянию на 08:00 1 сентября, в республике продолжают действовать 3 очага лесных пожаров.

Фото №1 - В Башкирии за сутки не выявили новых очагов природных пожаров

Общая площадь горящей территории составляет 2518,8 га. При этом новых очагов возгорания за сутки не зарегистрировано. Не локализованными остаются два очага активного горения в Белорецком районе.

Продолжается борьба с пожаром в закрытом городе Межгорье. Угрозы населенному пункту нет. Всего на пожарах задействовано 305 человек и 78 единиц спецтехники.

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