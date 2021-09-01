В Башкирии за сутки не выявили новых очагов природных пожаров

В Башкирии продолжается борьба с природными пожарами. Так, по состоянию на 08:00 1 сентября, в республике продолжают действовать 3 очага лесных пожаров.

Общая площадь горящей территории составляет 2518,8 га. При этом новых очагов возгорания за сутки не зарегистрировано. Не локализованными остаются два очага активного горения в Белорецком районе.