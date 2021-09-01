В Башкирии продолжается благотворительная акция «Помоги собраться в школу»

Аниматоры, концерт и чаепитие. В Башкирии продолжается акция «Помоги собраться в школу». Для нуждающихся школьников в честь нового учебного года организовали праздник в здании кинотеатра «Родина».

Центр «Семья» подарил ребятам учебные принадлежности. Дети из малообеспеченных и многодетных семей, а также дети с ограниченными возможностями здоровья получили рюкзаки.