В Башкирии продолжается благотворительная акция «Помоги собраться в школу»

Аниматоры, концерт и чаепитие. В Башкирии продолжается акция «Помоги собраться в школу». Для нуждающихся школьников в честь нового учебного года организовали праздник в здании кинотеатра «Родина».
Центр «Семья» подарил ребятам учебные принадлежности. Дети из малообеспеченных и многодетных семей, а также дети с ограниченными возможностями здоровья получили рюкзаки.
Акция в регионе проводится Министерством семьи, труда и соцзащиты населения. Помочь школьникам может любой желающий, в том числе организации. Для этого нужно обратиться в центр «Семья».