Эксперт назвал три фактора, повлиявших на рост средней зарплаты в Башкирии

На повышение зарплат в регионе повлияли три фактора: общее восстановление экономики, сезонность и нехватка кадров из-за оттока мигрантов, вызванного пандемией коронавируса. Об этом сообщил экономист Рустем Ахунов.
Напомним, среднемесячная заработная плата в регионе в январе-июле впервые превысила 40 тысяч рублей и составила 40 236 рублей. В республике обсуждают возможность включения в договоры с инвесторами отдельного пункта о повышении уровня оплаты труда работников. Социологические опросы указывают, что большинство россиян не довольны зарплатами.