Эксперт назвал три фактора, повлиявших на рост средней зарплаты в Башкирии

Говоря о социологических исследованиях, которые проводятся в отношении приемлемого заработка для гражданина страны, то социологи говорят о том, что для комфортного проживания человека требуется 100 тысяч рублей в месяц. Это та зарплата, которая россиян бы устроила для того, чтобы комфортно проживать и обеспечивать себя не только материальными благами, но и нематериальными, то есть культурно.

Рустем Ахунов, экономист