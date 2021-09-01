Эксперт назвал три фактора, повлиявших на рост средней зарплаты в Башкирии

На повышение зарплат в регионе повлияли три фактора: общее восстановление экономики, сезонность и нехватка кадров из-за оттока мигрантов, вызванного пандемией коронавируса. Об этом сообщил экономист Рустем Ахунов.

Напомним, среднемесячная заработная плата в регионе в январе-июле впервые превысила 40 тысяч рублей и составила 40 236 рублей. В республике обсуждают возможность включения в договоры с инвесторами отдельного пункта о повышении уровня оплаты труда работников. Социологические опросы указывают, что большинство россиян не довольны зарплатами.

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Говоря о социологических исследованиях, которые проводятся в отношении приемлемого заработка для гражданина страны, то социологи говорят о том, что для комфортного проживания человека требуется 100 тысяч рублей в месяц. Это та зарплата, которая россиян бы устроила для того, чтобы комфортно проживать и обеспечивать себя не только материальными благами, но и нематериальными, то есть культурно.

Рустем Ахунов, экономист
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