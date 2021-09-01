В Башкирии мужчины убили друга, которого заставили чистить унитаз

Перед судом предстали два жители Бирска. Мужчины обвиняются в жестоком убийстве своего товарища.

Преступление произошло ещё в прошлом году. Компания проводила вечер за распитием спиртных напитков, когда потерпевший якобы оскорбил одного из друзей, задев его «честь и достоинство». Тогда обиженный мужчина начал избивать оппонента сначала руками, а потом палкой. Его приятель помог бить товарища.

После этого мужчины заставили избитого друга чистить унитаз щеткой. Вскоре несчастный скончался от полученных травм.