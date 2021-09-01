В Уфе у БГПУ снесут малоэтажные дома и построят многоэтажку

Мэрия Уфы опубликовала проект межевания квартала в границах улиц Султанова, Красина, Гафури и Чернышевского в Ленинском районе.

Согласно проекту, у учебного корпуса БГПУ им. Акмуллы снесут одно- и двухэтажные жилые дома, подземную автостоянку, которая находится в аварийном состоянии, и металлические гаражи. На этой территории будет возведён жилой комплекс.