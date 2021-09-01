В Уфе у БГПУ снесут малоэтажные дома и построят многоэтажку

Мэрия Уфы опубликовала проект межевания квартала в границах улиц Султанова, Красина, Гафури и Чернышевского в Ленинском районе.
Согласно проекту, у учебного корпуса БГПУ им. Акмуллы снесут одно- и двухэтажные жилые дома, подземную автостоянку, которая находится в аварийном состоянии, и металлические гаражи. На этой территории будет возведён жилой комплекс.
Комплекс будет состоять из девяти жилых домов от 18 до 28 этажей. На первых этажах будут расположены детский сад, магазины, кафе, офисные помещения, тренажерный зал, помещения для кружков и предприятия быстрого обслуживания. Также на территории комплекса будут оборудованы велодорожки.