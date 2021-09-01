Известный башкирский и татарский исполнитель Элвин Грей проиграл крупную сумму денег. Но не в игорных заведениях, как можно подумать, а в честном споре.
Элвин Грей и Рустам Набиев заключили дружеское пари на 100 тысяч рублей – артист должен похудеть на 10 кг до 31 августа, с 86 кг до 76. Однако спор Элвин всё же проиграл, пару килограмм до нужного веса ему не хватило.
Не отказавшись от своих слов, исполнитель действительно перевёл нужную сумму Рустаму. Однако блогер посчитал, что эти деньги будет разумнее отправить на благотворительность.
Фото: elvin_grey_music