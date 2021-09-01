Элвин Грей проиграл крупную сумму

Известный башкирский и татарский исполнитель Элвин Грей проиграл крупную сумму денег. Но не в игорных заведениях, как можно подумать, а в честном споре.

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Элвин Грей и Рустам Набиев заключили дружеское пари на 100 тысяч рублей – артист должен похудеть на 10 кг до 31 августа, с 86 кг до 76. Однако спор Элвин всё же проиграл, пару килограмм до нужного веса ему не хватило.

Не отказавшись от своих слов, исполнитель действительно перевёл нужную сумму Рустаму. Однако блогер посчитал, что эти деньги будет разумнее отправить на благотворительность.

Вчера я пришёл к такой мысли, что этих денег я не заработал. Они пришли легко, и поэтому, считаю, что они так же легко должны уйти. Поэтому мы с Радиком потратим их в один из детских домов нашей республики.

Рустам Набиев 

Фото: elvin_grey_music

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