В Уфе на капремонт и строительство дорог потратят 5 млрд рублей

Пять миллиардов рублей направят на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт дорог и мостов в Уфе. На сегодня 26 км дорог приведены в нормативное состояние, это половина от общего плана до конца года.
В мэрии Уфы назвали сроки завершения капитального ремонта бульвара Ибрагимова. Это конец ноября 2022 года. Как пояснили в столичной администрации, из-за внушительного объема работ ремонт был изначально запланирован на два года. До конца нынешнего строительного сезона планируется завершить работы по устройству проезжей части на всем протяжении. В четвертом квартале будет сдан также подземный пешеходный переход через улицу Сочинскую.
Среди крупных инфраструктурных проектов на следующий год – строительство девяти улиц в микрорайоне Кузнецовский затон и реконструкция улицы Рабкоров. Железнодорожный переезд и автомобильная дорога в поселке Зинино будут сданы в 2023 году.