В Уфе на капремонт и строительство дорог потратят 5 млрд рублей

В мэрии Уфы назвали сроки завершения капитального ремонта бульвара Ибрагимова. Это конец ноября 2022 года. Как пояснили в столичной администрации, из-за внушительного объема работ ремонт был изначально запланирован на два года. До конца нынешнего строительного сезона планируется завершить работы по устройству проезжей части на всем протяжении. В четвертом квартале будет сдан также подземный пешеходный переход через улицу Сочинскую.