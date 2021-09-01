В Уфе отложили открытие улицы Комсомольской

В Уфе отложили открытие улицы Комсомольской, которая реконструируется уже несколько лет.

Изначально улицу планировали открыть 1 сентября. Однако из-за непредвиденных обстоятельств открытие перенесли на 15 сентября.

Выяснилось, что во время ремонтных работ под дорожным полотном были обнаружены высоковольтные кабели. Ранее считалось, что они расположены под тротуаром. Строители прилагают все усилия для завершения работ к указанному сроку.

Сегодня, однако, состоится открытие проезда по улице 8 марта на участке от Айской до бульвара Хадии Давлетшиной.