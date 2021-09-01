Жителя Башкирии осудят за похищение и истязание 17-летней девушки

28-летний житель Дуванского района обвиняется в страшном преступлении. Молодой человек несколько месяцев истязал похищенного подростка.

По версии следствия, на протяжении трёх месяцев молодой парень издевался на 17-летней девушкой. В частности, он бил её ремнём с металлической пряжкой. А однажды обвиняемый увидел девочку с другим мужчиной на улице.

Тогда он угрозами заставил подростка сесть в автомобиль. За отказ мужчина ударил девочку по голове, насильно усадил в салон, вывез в поле в 19 км от села Тастуба, где жестоко избил. Он оставил несчастную на месте происшествия и просто уехал.