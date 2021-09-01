В Уфимском районе открылся новый Центр образования «Знание»

В Уфимском районе, в селе Зубово, открыли Центр образования, совмещающий в себе школу и детский сад. На первом звонке побывал Радий Хабиров.

Руководитель региона поблагодарил учителей за нелегкий труд, а также дал напутствие ученикам, пожелав, чтобы дети не только получали знания, но и развивались в спорте, культуре, а также других сферах. Благо все условия для этого есть. В здании обустроили мобильные компьютерные классы, лингафонные кабинеты для изучения иностранного языка, кабинеты химии и биологии с лабораториями и даже тренажерный зал.

Пока я сюда ехал, видел, что территория Уфимского района очень быстро развивается. Растут частные и многоквартирные дома. Наша задача – возводить здесь социальные объекты. И, конечно, эта школа была здесь очень нужна. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Центр образования построили в рамках национального проекта «Демография». Он объединил в себе школу, обучаться в которой будут около 1000 учеников, а также детский сад, рассчитанный на 160 малышей. Стоимость объекта составила 447 млн. рублей. Средства были выделены в том числе из федерального бюджета. К слову, только за два предыдущих года в регионе ввели в строй 28 школ. До конца 2021 планируется завершить строительство еще 9 общеобразовательных учреждений. И это не считая школ, где проводится капремонт.