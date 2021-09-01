В Уфе директор учебного центра выдавал дипломы за взятки

В центре проводилось обучение профессиям на основании имеющейся лицензии. Однако в апреле 2020 года директор набрал группу учеников, которым предложил получить диплом без фактического прохождения обучения. За услугу он попросил от 4 до 15 тысяч рублей. В общей сложности, мужчина выдал документы 9 ученикам и получил 100 тысяч рублей.