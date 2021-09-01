В Уфе директор учебного центра выдавал дипломы за взятки

В Уфе вынесли обвинительный приговор 75-летнему директору учебного центра. Мужчину подозревали в выдаче дипломов за взятки.
В центре проводилось обучение профессиям на основании имеющейся лицензии. Однако в апреле 2020 года директор набрал группу учеников, которым предложил получить диплом без фактического прохождения обучения. За услугу он попросил от 4 до 15 тысяч рублей. В общей сложности, мужчина выдал документы 9 ученикам и получил 100 тысяч рублей.
Руководитель центра свою вину признал. Суд назначил ему наказание в виде 6 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года. Также экс-директору запретили занимать руководящие должности на 2 года.