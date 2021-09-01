В школах Башкирии прошли торжественные линейки в честь 1 сентября

Первоклассники строят планы: одни нацелены научиться читать, другие – считать. Особенно понадобится математика тем, кто уже в семь лет мечтает стать бизнесменом и купить кадиллак. Такими откровениями поделились начинающие школьники.

В учебных заведения Башкортостана прошли линейки. Красочно, чтобы запомнилось на всю жизнь. В 158-й гимназии двойной праздник: в этом году храму знаний исполняется 15 лет. Там учатся правнуки башкирского писателя Ибрагима Гизатуллина. Обещают вместе начать читать произведения прадеда.