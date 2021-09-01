В Балтачевском районе расселили последний аварийный дом

Еще восемь семей получили ключи от благоустроенных квартир с персональным входом по улице Комсомольской. В домах – чистовая отделка, установлена вся сантехника, новоселам остается лишь установить мебель.

У каждого в квартире персональный котел, что позволит самим регулировать температуру в батареях. Жилье переселенцам было предоставлено взамен их ветхих квадратных метров по нацпроекту. Это уже третий многоквартирный дом райцентра, который подвергся расселению. За три последних года новые квартиры обрели 26 семей, а это более тысячи квадратных метров жилья со всеми условиями.