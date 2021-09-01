В Уфе оштрафовали медуниверситет за вспышку коронавируса среди студентов

В Уфе перед судом предстал руководитель Башкирского государственного медицинского университета. Учебное учреждение обвинили в нарушении санитарно-эпидемиологических норм.

Из-за несоблюдения противоэпидемиологических мер среди иностранных студентов была зафиксирована вспышка коронавируса. При этом администрация учреждения утверждает, что изолировала зараженных в гостинице «Рапицентр», в частном доме и в общежитиях.

Суд подчеркнул, что указанные помещения не отвечали санитарно-эпидемиологическим требованиям. Поэтому руководство БГМУ оштрафовали на 100 тысяч рублей. Постановление в законную силу не вступило – университет подал жалобу.